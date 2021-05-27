İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE DAVA; KILIÇLI FOTOĞRAFI İDDİANAMEDE YER ALDI - Son Dakika

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan toplam 27 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 2014 yılında sahte pasaportla Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı, Suriye ve Irak'ta çok DEAŞ içerisinde silahlı çatışmalara katıldığı, DEAŞ mensubu pek çok üst düzey emir ile 2017'de Suriye'de ortak hareket ettiği belirtildi. Şüpheli Muhammed'in Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak bir çok pozisyonda görev aldığı, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğu, şüphelinin elinde kılıç yanında 8-10 kadar silahlı DEAŞ mensubu ile yine elinde pompalı tüfekle çatışma yaparken birden fazla fotoğrafının olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait flama altına konuşma yapan DEAŞ mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin söz konusu kılıçlı fotoğrafı da yer aldı. İddianamede, Suriye'de silah eğitimi aldığı ve verdiği, daha sonra sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Suriye'de DEAŞ saflarında girdiği çatışmalarda sağ gözünü ve sağ bacağını kaybettiği ve protez kullandığı, DEAŞ'ın sözde karar organı Lecne içerisindeki üst düzey emirle Suriye'deyken ortak hareket ettiği de anlatıldı. DEAŞ'ın yayınladığı şiddet içerikli propaganda videolarında görüntülerinin yer aldığı, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2017'de Deyirzor ve Hama arasındaki güvenli bir yerden Hama'ya intikalinde rol aldığı, dijital materyallerinde çok sayıda infaz görüntülerinin yer aldığı, canlı bomba yeleğinin bulunduğu fotoğrafının olduğu da iddianamede belirtildi.

"4 YILDIR TÜRKİYE'DEYİM, HİÇBİR SUÇA KARIŞMADIM"

Şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed ifadesinde, sahte pasaportla Türkiye'ye geldiğini, bir gün kaldıktan sonra Suriye'de Hakka ve Rakka 'ya geçtiğini anlatarak "Örgüte katılma düşüncem Dubai 'de bulunurken internet ortamında tanıştığım Tacikistan uyruklu Musap ile görüşmelerimden sonra oluştu. Türkiye üzerinden örgütü katılmak üzere yola çıktım. Örgüte katıldıktan sonra aşama aşama yükseldim. Ayrıldığım dönemde örgüt militanlarından sorumlu komutan düzeyindeydim. 2017 yılına kadar örgüt içerisinde faaliyette bulundum. Örgüt içerisinde bir üstüm Rakka şehrinden sorumlu Ebu Saleh Iraki'ydi. Pek çok kez PKK/PYD unsurları ve Suriye devleti resmi unsurlarına karşı savaştım. Elinde kılıç olan kişi benim. Dijitallerde çıkan video ve fotoğraflarda yer alan infaz görüntüleri başka ülkelerce IŞİD'e gönderilen casuslara aittir. Bu kişilerden bir çoğunu tanıyorum. Görüntülerdeki infazlar kesinlikle bulunmadım" dedi. 2017 yılında Suriye'deki hava saldırısında yaralanınca örgütten ayrıldığını ve Türkiye'ye geldiğini, 4 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve örgüt tarafından hiçbir şekilde aranmadığını, talimat almadığını, herhangi bir eyleme ve suça karışmadığını iddia etti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKSahte pasaport da kullandığı tespit edilen şüphelinin 2017 yılında DEAŞlı pek çok üst düzey emir ile 2017 yılında Suriye'de ortak hareket ettiği, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olması nedeniyle "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar ve "Resmi Belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

28 NİSAN'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed, DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, 2 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.