Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi

İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi

1 saat önce

İSTANBUL'da polis ekiplerince yakalanan, FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y., eşi ve çocuğu ile Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. ve eşi Bartın'a getirildi.

İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi, System.String[]

İSTANBUL'da polis ekiplerince yakalanan, FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y., eşi ve çocuğu ile Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. ve eşi Bartın'a getirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, örgütün Bartın il yapılanmasında sözde il imamı olan ve firari olarak aranan M.Y., eşi H.Y., kızı F.K.Y. ile örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve eşi R.K.'yı İstanbul'daki gaygubet evine düzenlenen operasyonla yakaladı. 5 kişi akşam saatlerinde Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


İstanbul, Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
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