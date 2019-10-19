Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi

İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi

30 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, İstanbul'da yakalanan firari Bartın il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı Bartın'a getirildi.

İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, İstanbul'da yakalanan firari Bartın il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı Bartın'a getirildi.

Polis ekiplerince İstanbul'dan getirilen sözde "il imamı" firari M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y. ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi' olarak tabir edilen ve örgu¨t u¨yelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalanan şahıslardan M.Y'nin, Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

İstanbul, Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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