İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi serbest bırakıldı
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FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:20 Kaynak: AA
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Daiyr Z'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yakalanan zanlı dün Samsun'a getirilmişti.
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