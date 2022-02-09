Üye Girişi
İSTANBUL'DA YAKALANAN SAHTE VİZE DOLANDIRICISININ KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA YAKALANAN SAHTE VİZE DOLANDIRICISININ KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

09.02.2022 12:46

İSTANBUL'da Avrupa ülkelerine vize almak isteyen kişileri sahte vize şirketi kurarak dolandırdığı tespit edilen yabancı uyruklu Rustam K. ve birlikte hareket ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da Avrupa ülkelerine vize almak isteyen kişileri sahte vize şirketi kurarak dolandırdığı tespit edilen yabancı uyruklu Rustam K. ve birlikte hareket ettiği 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandıktan sonra yapılan detaylı sorgulamasında 40 ayrı soruşturmadan ve kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakılırken, Rustem K. ve 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir şebeke, Avrupa ülkelerine vize danışmanlık hizmeti veren bir şirketin internet sitesinin 6 farklı benzerini kurarak, vize randevusu almak için telefon edenlerden ön ödeme alıyordu. Bu yolla birçok kişiden yüz binlerce lira para toplayarak, arayan kişilere randevular verildi. Şüpheliler randevunun adresini ise gerçek vize danışmanlık şirketinin adresi olarak gösterdi. Vize almaya giden çok sayıda kişi vize danışmanlık merkezinde randevularının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarının farkına vardı. İhbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 6 aylık çalışmanın ardından, 4 kişilik şebekeye Beylikdüzü ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon düzenldi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden biri olan sahte kimlikle yakalanan yabancı uyruklu Rustem K'nın Türkiye'de de 40'ın üzerinde arama kararı olduğu ayrıca kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, Rustem K. ve 1 şüpheli tutukladı.

İSTANBUL'DA YAKALANAN SAHTE VİZE DOLANDIRICISININ KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL'DA YAKALANAN SAHTE VİZE DOLANDIRICISININ KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
500

İstanbul, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YAKALANAN SAHTE VİZE DOLANDIRICISININ KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
13:24 Asansörde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirtildi!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YAKALANAN SAHTE VİZE DOLANDIRICISININ KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement