'hacısüleymanoğulları' Diye Bilinen Suç Örgütünün Elebaşı İstanbul'da Yakalandı

Kamuoyunda Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Ali Osman H. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmada, "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı, firari olarak aranan Ali Osman H.'nin Sarıyer'de bir rezidansta olduğu belirlenince harekete geçildi. Organize polis ekipleri, 4 Ekim'de rezidansa baskın düzenledi. Ali Osman H. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 25 mermi, 29 içime hazır esrar ile 92 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Suç örgütüne yönelik 2 Haziran 2022'de operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetten yapılan açıklamada; çökertilen suç örgütünün, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "yağma amaçlı tehdit" gibi birçok suç olayına karıştığı belirtilmişti.