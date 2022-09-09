Silahlı terör örgütü IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olduğu bilgisi verilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin savcılık ve hakimlik sorgusu tamamlandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Işid Üst Düzey Yöneticisi 'Anayasayı İhlal' Suçundan Tutuklandı - Son Dakika

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