Uluslararası suç örgütü elebaşı Guram Chikhladze İstanbul'da tutuklandı - Son Dakika
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Uluslararası suç örgütü elebaşı Guram Chikhladze İstanbul'da tutuklandı

17.07.2023 15:05

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan ve uluslararası bir suç örgütünün elebaşlarından olduğu iddia edilen Gürcistan uyruklu Guram Chikhladze tutuklandı. Chikhladze'nin, Janiyev suç örgütü olarak bilinen grubun yöneticilerinden olduğu ve Rusya'da gerçekleşen cinayetlerin de faili olduğu belirlendi. Rusya makamları tarafından Interpol aracılığıyla yakalama emri çıkartılan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan ve uluslararası Janiyev suç örgütünün elebaşlarından olduğu iddia edilen Gürcistan uyruklu Guram Chikhladze, tutuklandı.

"JANİYEV"İN YÖNETİCİSİ ÇIKTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen bir şüphelinin Küçükçekmece'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu Guram Chikhladze'yi gözaltına aldı. Chikhladze'nin, 2016 yılında Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Rovshan Janiyev'in ağabeyi Namıq Janiyev'in elebaşılığını yaptığı "Janiyev suç örgütü" olarak da bilinen grubun yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

Uluslararası suç örgütü elebaşı Guram Chikhladze İstanbul'da yakalandı

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Chikhladze'nin, Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de de silahlı korumalar eşliğinde zırhlı araçlarla gezdiği belirlendi. Rusya'da gerçekleşen çok sayıda cinayetin de faili olduğu belirtilen şüpheli için Rusya makamları tarafından Interpol aracılığıyla yakalama emri çıkartıldığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Chikhladze tutuklandı.

Kaynak: AA
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Küçükçekmece, Gürcistan, İstanbul, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası suç örgütü elebaşı Guram Chikhladze İstanbul'da tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası suç örgütü elebaşı Guram Chikhladze İstanbul'da tutuklandı - Son Dakika
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