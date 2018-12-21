Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yakalandı: Üzerinden Suikast Silahı Çıktı

İstanbul'da Yakalandı: Üzerinden Suikast Silahı Çıktı

9 saat önce

Zeytinburnu'nda minibüs sürücüleriyle yaşadığı kavga sırasında Suriyeli birini silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Osmanlı Ocakları eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö. yakalandı.

İstanbul'da Yakalandı: Üzerinden Suikast Silahı Çıktı, System.String[]
Zeytinburnu'nda minibüs sürücüleriyle yaşadığı kavga sırasında Suriyeli birini silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Osmanlı Ocakları eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö. yakalandı. Bahri Ö.'nün üzerinde suikast silahı olarak tasarlanmış 'anahtarlık silah' ve bir tabanca ele geçirildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında Osmanlı Ocakları eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö. ile minibüs sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında olay yerinden geçen Suriye uyruklu Muhammed El-Şeref adlı göçmen, silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Bahri Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Bahri Ö. Bakırköy'de bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Bahri Ö.'nün üzerinde suikast silahı olarak bilinen 'anahtarlık silah' ve bir tabanca ile mermiler ele geçirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:41 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3. Sayfa
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