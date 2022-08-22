İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 38 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi.
Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 15 ülkeden 38 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.
İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan düzensiz göçmenler, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek - Son Dakika