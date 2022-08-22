İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek - Son Dakika
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İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek

22.08.2022 17:05

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 38 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi.

İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 38 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi.

Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 15 ülkeden 38 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.

İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan düzensiz göçmenler, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek - Son Dakika
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