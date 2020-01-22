İstanbul'da yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi Menekşe 2 Caddesi'ndeki açık depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, yaklaşık 40 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda, şüpheli B.B. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

İstanbul'da yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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