İstanbul'da yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi Menekşe 2 Caddesi'ndeki açık depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, yaklaşık 40 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda, şüpheli B.B. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.