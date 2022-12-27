Kağıthane'de İranlı sevgilisi tarafından öldürülen Yakutistanlı astrolog kadının cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Kağıthane'de İranlı sevgilisi tarafından öldürülen Yakutistanlı astrolog kadının cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

27.12.2022 16:13

Kağıthane'de İranlı sevgilisi tarafından öldürülen astrolog Galina Trofimova'nın cinayetinde, talihsiz kadının boğazındaki morluklar nedeniyle boğularak öldürüldüğü düşünülürken değerli eşyalarının çalındığı tespit edildi. Yurt dışına kaçan katilin, maktul Trofimova'nın çocuklarını otel odasına bırakıp ülkeyi terk ettiği de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde yaşanan olayda,iddiaya göre, Rusya'nın Yakutistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan 8 ve 11 yaşındaki 2 çocuk annesi hem İngilizce öğretmeni hem de astrolog Galina Trofimova sorun yaşadığı eşinden 1 yıl önce boşanarak 8 ay önce İstanbul'a geldi. Kadın burada Türkçe öğrenmek için gittiği dil kursunda tanışarak sevgili olduğu İran uyruklu erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşamaya başladı. Semtte bulunan bir sokaktaki 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistan uyruklu astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan bir finans şirketinde çalışan kız kardeşi Kristina Semyonova, olay günü evine gitti.

KARDEŞİ CANSIZ BEDENİNİ YATAKTA BULDU

Eve ulaşan kardeşi kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Trofimova'nın yatağın üzerindeki hareketsiz şekilde yattığını gören kardeşi, polise ihbara bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı incelemede Galina Trafımova'nın boğazında morluklar oluştuğunu tespit etti. Ayrıca evdeki değerli eşyalarında çalındığını belirledi. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da Yakutistanlı astrolog kadının ölümünde yeni detaylar: Çocukları otele bırakıp, uçakla kaçmış

ÇOCUKLARI OTELE BIRAKIP YURTDIŞINA KAÇMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri, kadının birlikte yaşadığı İran uyruklu erkek arkadaşı Armin Asgari'ye ulaşmaya çalıştı. Polisin yaptığı çalışmada şahsın olaydan sonra kadının 2 çocuğunu "Anneniz uyuyor, kahvaltı yapacağız, rahatsız etmeyelim" diye alarak, Şişli Büyükdere Caddesi üzerine bir otele bıraktığını tespit etti. Şahsın ardından da taksiyle havalimanına giderek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki California eyaletine bağlı Malibu şehrine gittiğini belirledi. Çocukların bırakıldığı otelin görevlileri şahsın akşama kadar geri gelmemesi üzerine önce çocukların annesini aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine anneanneyi arayan otel görevlileri buradan da kadının kız kardeşine ulaştığı belirlendi. Kız kardeşin ise çocukları alarak eve gittiği ve ablasının cansız bedenini bulduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şahsın danışmanlık ve brokerlik hizmetleri verdiği ve kripto para piyasasıyla ilgilendiği öğrenildi.

İstanbul'da Yakutistanlı astrolog kadının ölümünde yeni detaylar: Çocukları otele bırakıp, uçakla kaçmış

"BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "1 senedir falan adamla ölen kadın burada birlikte yaşıyorlarmış. Gece ambulans falan gelince bakmak için çıktık, adam karısını boğmuş. İki tane de çocukları vardı ama çocuklar kadınındı. Adam onları alıp Levent'teki AVM'nin oradaki bir otele bırakmış. Arayıp çocukları buradan alın diye haber de vermiş. Duyduğumuza göre havaalanına gitmiş ve Amerika'ya Malibu'ya kaçmış. Çocukları da otele bırakınca ölen kadının kız kardeşine mesaj atıp çocukları otelden almasını söylemiş. Onlar da çocukları alıp buraya geldiler. Çilingirle kapıyı açmışlar. Kadın yatakta ölü olarak yatıyormuş. Boğarak öldürmüş ve sonra da kaçmış. Adam kadının ziynet eşyalarını da almış sanırım öyle diyorlar" dedi.

İstanbul'da Yakutistanlı astrolog kadının ölümünde yeni detaylar: Çocukları otele bırakıp, uçakla kaçmış
Kaynak: İHA
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Yakutistanlı astrolog, evinde boğazındaki morluklarla ölü halde bulundu! Emniyet ekipleri, maktulün İranlı erkek arkadaşının peşinde Yakutistanlı astrolog, evinde boğazındaki morluklarla ölü halde bulundu! Emniyet ekipleri, maktulün İranlı erkek arkadaşının peşinde YAKUTİSTANLI ASTROLOĞU ÖLDÜREN SEVGİLİSİ İRAN'A KAÇMIŞ YAKUTİSTANLI ASTROLOĞU ÖLDÜREN SEVGİLİSİ İRAN'A KAÇMIŞ

Amerika Birleşik Devletleri, Kağıthane, İstanbul, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de İranlı sevgilisi tarafından öldürülen Yakutistanlı astrolog kadının cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de İranlı sevgilisi tarafından öldürülen Yakutistanlı astrolog kadının cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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