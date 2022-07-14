Son dakika haber... İstanbul'da yan bakma kavgası kamerada: Arkadaşını böyle dövdü

İstanbul'da yan bakma kavgası kamerada: Arkadaşını böyle dövdü

Şahıslardan biri diğerini yere yatırıp yumruk ve tekmelerle dövdü

Esnafın araya girip ayırdığı iki arkadaş birbirlerinden şikayetçi olmadı

İSTANBUL Kağıthane Çağlayan'da iki arkadaş arasında yan bakma ve küfür nedeniyle bir işyerinde kavga çıktı. Şahıslardan biri diğerini yumruk atarak yere yatırdıktan sonra dövdü. Kavga anları kameralara yansırken, esnafın araya girip ayırdığı iki arkadaş birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Ç. yolda yürüyen Kerim G.'ye iddiaya göre yan baktı. Durumdan rahatsız olan Kerim G. tepki gösterince Mehmet Ç. ise ona küfür etti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sokak üzerinde bulunan bir işyerine giren taraflardan Kerim G., Mehmet Ç.'yi yumruk atarak yere düşürdü. Ardından G. arkadaşını yerde defalarca yumruk ve tekme atarak dövdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, araya giren esnaf Emre G. tarafları ayırdı. Olayın ardından işyerinden çıkarak uzaklaşan ikilinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"Birbirlerine yumruk atmaya başladılar, şaşırdım zaten hemen ayırdım"

Olayla ilgili konuşan Emre G., "Valla benim yeğenimle arkadaşı şakalaşıyorlardı. Ben dışarıdaydım onlar içeri girdi, sonra bir anda birbirlerine yumruk atmaya başladılar. Şaşırdım zaten hemen ayırdım. Bunlar aralarında şakalaşmışlar artık nasıl bir şakalaşmaysa. Aralarını buldum barıştırdım ikisini. Kızdım zaten ben de onlara. Onları barıştırınca ben işime gücüme döndüm onları da gönderdim. İkisi zaten arkadaş, biri öbürüne küfür mü etmiş hakaret mi etmiş tam anlamadım ama kavga ettiler işte, ama Allah'a şükür aralarında daha büyük bir şey çıkmadan barıştırdık. Aralarında bir şikayet falan da olmadı" dedi.