Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan bir restoranın deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.