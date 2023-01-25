İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu

Bağcılar'da bir restoranın deposunda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri erkek cesedi buldu.
Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan bir restoranın deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ekipler, incelemeleri sırasında depoda üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan erkek cesedi buldu.
Polisin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Restoran deposundaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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