İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu

25.01.2023 14:43
İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu

Bağcılar'da bir restoranın deposunda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri erkek cesedi buldu.

Bağcılar'da bir restoranın deposunda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri erkek cesedi buldu.

Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan bir restoranın deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekipler, incelemeleri sırasında depoda üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan erkek cesedi buldu.

Polisin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Restoran deposundaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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Sancaktepe, Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yanan restoran deposunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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