Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

03.05.2022 12:11

Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Bağcılar'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binaya girerek mahsur kalan anne, baba ve 3 çocuğu dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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