İstanbul'da yangın nedenlerinde sigara ilk sırada - Son Dakika

İstanbul'da yangın nedenlerinde sigara ilk sırada

2020 Haziran itibariyle, 123 istasyon, 4 bin 239 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet verilen İstanbul'da, ilk altı ayda 30 bin 395 olay yaşandı.

İstanbul'da yangın nedenlerinde sigara ilk sırada, System.String[]

2020 Haziran itibariyle, 123 istasyon, 4 bin 239 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet verilen İstanbul'da, ilk altı ayda 30 bin 395 olay yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Temmuz 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni'ni yayınladı. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 9 bin 292 yangının yüzde 67,9'u Avrupa, yüzde 32,1'i ise Anadolu yakasında meydana geldi. En fazla yangın, Anadolu yakasında Pendik'te, Avrupa yakasında Esenyurt'ta; en az yangın ise Adalar ve Bakırköy'de kaydedildi. Toplam yangınların yüzde 35,2'sinin nedeni sigara iken, sigara ve elektrik yangınları, toplam yangınların yaklaşık yüzde 66'sını oluşturdu. Kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 1,7 olurken, kilometrekareye düşen en fazla yangında Gaziosmanpaşa'da ilk sırada yer aldı. İtfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi 5 dakika 25 saniye oldu. 2019 yılı sonu itibari ile 3 bin 640 kişiye 1 profesyonel itfaiyeci düştü.

30 BİN 395 İTFAİYE OLAY MEYDANA GELDİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 30 bin 395 itfai olay meydana geldi. 2019 yılının aynı döneminde, 29 bin 449 olay gerçekleşmişti. İtfai olayların en fazla görüldüğü ilçeler, Pendik (bin 424), Esenyurt (bin 279) ve Fatih (bin 262); en az itfai olayın görüldüğü ilçeler ise Adalar (139), Çatalca (294) ve Şile (313) oldu.

İLK ALTI AYDA 9 BİN 292 YANGIN

İstanbul'da, 2019 yılının ilk altı ayında 10 bin 231, tamamında ise 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2020 yılının ilk altı ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 9 bin 292 olarak kaydedildi.

YANGIN NEDENİ OLARAK "SİGARA" İLK SIRADA

2020 yılının ilk altı aylık döneminde, sigara nedeni ile 3 bin 268 ; elektrik nedeni ile 2 bin 825 (toplam yangınların yüzde 30,40'ı); kasıt nedeni ile 656 (toplam yangınların yüzde 7,6'sı); çocukların ateşle oynaması nedeni ile 143 (yüzde 1,54) ve parlama nedeni ile 133 (yüzde 1,43) yangın meydana geldi.

EN AZ YANGIN ADALAR VE BAKIRKÖY'DE

Anadolu yakasında, en fazla yangın görüldüğü Pendik'te 401, en az yangının görüldüğü Adalar'da 28 yangın gerçekleşti. Avrupa yakasında en fazla yangın; 409 yangın ile Esenyurt'ta, en az yangın 101 yangın ile Bakırköy'de meydana geldi. 2020 yılına gelindiğinde, kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Gaziosmanpaşa (27,6), Fatih (26) ve Beyoğlu (20,8); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Çatalca (0,1), Şile (0,1) ve Silivri (0,4) olarak sıralandı.

YANGINA VARIŞ SÜRESİ, ORTALAMA 5 DAKİKA 25 SANİYE

İtfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi en fazla olan ilçeler, Silivri (7 dakika 52 saniye), Şile (7 dakika 51 saniye), Beykoz (7 dakika 25 saniye) ve Çekmeköy (7 dakika 16 saniye) oldu. Ortalama varış süresi Adalar'da 2 dakika 45 saniye, Fatih'te 3 dakika 43 saniye, Beşiktaş ve Güngören'de 4 dakika 14 saniye olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YANGIN OCAK AYINDA

2019 yılı ilk altı aylık dönemde, en fazla yangın 2 bin 251 yangın ile Haziran, en az yangın bin 344 ile Şubat ayında gerçekleşti. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde, en fazla yangın bin 860 yangın ile Ocak, en az yangın bin 148 yangın ile Mayıs ayında gerçekleşti.

İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yangın nedenlerinde sigara ilk sırada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt         
15:01
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı         
10:18
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi         
07:30
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 17:52:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da yangın nedenlerinde sigara ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei