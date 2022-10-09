İstanbul'da yangın söndürme tüpü hırsızına köpekli suçüstü kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da yangın söndürme tüpü hırsızına köpekli suçüstü kamerada

09.10.2022 10:26
İstanbul'da yangın söndürme tüpü hırsızına köpekli suçüstü kamerada

Beyoğlu Hasköy'de farklı zamanlarda girdiği binadan 7 adet yangın söndürme tüpünü çalan şahıs, son denemesinde köpekli bir vatandaş tarafından yakalandı.

Beyoğlu Hasköy'de farklı zamanlarda girdiği binadan 7 adet yangın söndürme tüpünü çalan şahıs, son denemesinde köpekli bir vatandaş tarafından yakalandı. Vatandaş, binaya kapattığı zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya dadanan hırsız, katları tek tek gezerek çalacak bir şeyler aradı. Şahıs ardından katlarda duran yangın söndürme tüplerinden birkaçını çalarak kaçtı. Şahıs aynı gün saat 21.00 sıralarında tekrardan binaya girdi. Katları gezen hırsız, birkaç tane daha yangın söndürme tüpü çaldıktan sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

3 bin liralık tüpü 50 liraya hurdacıya satmış

Tüplerin ortadan kaybolduğunu gören bina sakinleri güvenlik kamerası görüntülerine baktıklarında siyah tişörtlü bir şahsın farklı zamanlarda binaya girerek yangın söndürme tüplerini çaldığını gördü. Şahsın eşkali ve üstündeki kıyafetler bina sakinlerinin arasındaki grupta paylaşıldı. Ertesi gün yine aynı bina etrafında aynı kıyafetlerle dolaşan hırsızı bir kadın fark etti. Kadının tepki gösterdiği şahıs sokaktan uzaklaştı. Alt sokağa inen hırsız, 10 dakika sonra köpekli bir vatandaş tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Binaya kapatılan şahıs, polis ekipleri gelene kadar köpekle içeride tutuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Yaklaşık 3 bin lira değerindeki tüpleri çaldığını söyleyen hırsız, hurdacıya tanesini 50 liraya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine hurdacıya giden polis ekipleri, 7 adet yangın söndürme tüpünü hurdacıdan alarak bina sakinlerine teslim etti. Hırsızlık zanlısı ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yangın söndürme tüpü hırsızına köpekli suçüstü kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da yangın söndürme tüpü hırsızına köpekli suçüstü kamerada - Son Dakika
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