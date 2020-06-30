İstanbul'da yangını canlı yayında anlatan haber ekibi helikopterden boşalan suyun altında kaldı
İstanbul'da yangını canlı yayında anlatan haber ekibi helikopterden boşalan suyun altında kaldı.
İstanbul'da yangını canlı yayında anlatan haber ekibi helikopterden boşalan suyun altında kaldı. Olay yerinden canlı yayın yapan TRT Haber spikeri Büşra Çelik ve kameraman Hayrettin Kavi, yangın söndürme helikopterinden kaçamadı.View on euronews
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30.06.2020 19:10:34. #1.13#
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