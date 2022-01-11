İstanbul'da yankesici anne kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda çocuklarıyla alışveriş yapan anne, market çıkışında içeriye giren başka bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis tarafından kimliği tespit edilen kadın yakalandı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan olayda küçük yaştaki iki çocuğuyla birlikte markete gelen kadın, alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya geldi. Aldıklarının ücretini ödeyen kadın, kapıyı açıp çocuklarını önden çıkarttı. Yankesici kadın, kendisi de çıkacağı sırada içeriye giren başka bir kadının cebine elini atarak hızlı bir şekilde telefonu çaldı.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

İçeriye giren kadın telefonun olduğu cebine elini atsa da, yaşanan durumdan habersiz markete girdi. Telefonu çalan kadın ise, çocuklarını da alarak hızlı bir şekilde marketten uzaklaştı. Bir süre sonra telefonun olmadığını anlayan kadın, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince telefonun çalındığını anladı. Olayın ardından kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliğini tespit eden polis, yankesici kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının çocukları önceden çıkartıp, içeriye giren kadının cebine elini atarak cep telefonunu çaldığı görülüyor. - İSTANBUL