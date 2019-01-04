Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yankesicilik Operasyonu

İstanbul'da Yankesicilik Operasyonu

6 dakika önce

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde Endonezya uyruklu bir turistin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde Endonezya uyruklu bir turistin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ocak'ta Bakırköy Florya'da bir alışveriş merkezinde ailesiyle beraber yemek yiyen Endonezya uyruklu Muhammed Rusli, çantasını sandalyeye astı. Rusli'nin arkasındaki masaya oturan 2 şüpheli, sandalyede asılı duran çantanın içerisindeki 8 bin doların olduğu cüzdanı alarak kaçtı. Cüzdanının çalındığını fark eden Rusli, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Cezayir uyruklu şüpheli S. Bouabıd (48) ve Polonya uyruklu şüpheli A. Raıs (43), Yeşilköy'de gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişte de aynı yöntemle 4 bin 100 dolar ve 13 bin lira para çaldıkları, benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 2 şüphelinin Rusli'nin parasını aldığı görüntüler yer alıyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:45 Kaynak: AA

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