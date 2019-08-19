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İstanbul'da yankesicilik operasyonu

1 saat önce

Başakşehir'de bir kişinin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da yankesicilik operasyonu, System.String[]
Başakşehir'de bir kişinin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.
Polise başvuran H.H. 5 Ağustos'ta Başakşehir'deki bir alışveriş merkezine televizyon almak için gittiğini, yanına biri hamile 3 kişinin geldiğini hiç Türk parası görmediklerini ve 50 dolarlarını 200 lira karşılığında bozdurmak istediklerini anlattı.
Şüphelilerden birinin banknotlara bakmak bahanesiyle bel çatasındaki paraları izin almadan aldığını o esnada yanına farklı bir kişinin gelip adres sorduğunu, tekrar yanındaki kişilere döndüğünde şüphelilerin parayı kendisine uzatıp ayrıldıklarını söyledi.
Şüpheliler yanından ayrıldıktan sonra parasını sayan H.H. 14 bin lirasından 7 bin lirasının çalındığını farkedince durumu polise bildirdi.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, 6 Ağustos'ta Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde İran uyruklu Soghra B, Majıd E, Jalal Y, Masoumeh V. ve Mansoor F'yi yakaladı.
Şüpheliler 7 bin lirayı H.H'ye teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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