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İstanbul'da yankesicilikle cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da yankesicilikle cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı

13.02.2022 12:39
İstanbul'da yankesicilikle cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir mağazada aynı gün içinde 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen kadın şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir mağazada aynı gün içinde 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen kadın şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin, aynı gün bir mağazada cep telefonunun çalındığına yönelik ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kadın şüphelinin, mağazada alışveriş yapanların yanına yaklaşıp gizlice ceplerinden telefonlarını çaldığını tespit etti.

Yüzünü şapka ve maskeyle gizlemeye çalışan kadın şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Yaren Ç'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı.

Aynı suçtan 25 kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yankesicilikle cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yankesicilikle cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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