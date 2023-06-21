İstanbul'da Yanlış Adamı Vurdular: Saldırgan Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Yanlış Adamı Vurdular: Saldırgan Polis Tarafından Yakalandı

21.06.2023 10:58

Kağıthane'de işyeri önünde bekleyen bir genç, motosikletle gelen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın, genci kavgada kendisini darp eden şahıs zannettiği için vurduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan saldırgan, yanlış adamı vurduğu için tutuklandı.

Kağıthane'de işyeri önünde bekleyen bir genç, motosikletle gelen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, bacağından vurulan genç can havliyle kendini içeriye attı. Polis tarafından yakalanan saldırganın, genci kavgada kendisini darp eden şahıs zannettiği için vurduğu ortaya çıktı.

SOHBET EDERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, öğle saatlerinde çalıştığı işyerine gelen Mert Yaman, kapısında beklemeye başladı. Genç arkadaşlarla sohbet ettiği esnada motosikletle gelen kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bacağından vurulan genç, can havliyle kendisini içeriye attı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırgan ise geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olmayan genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

BAŞKASINA BENZETMİŞ

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, saldırganların Mehmet Şirin V. ve Kamuran Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın biri, genci kendisini kavgada darp ettiğini zannettikleri kişiye benzerlikleri için vurduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yanlış Adamı Vurdular: Saldırgan Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika


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