İstanbul'da yapılan asayiş uygulamalarının bilançosu açıklandı - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan asayiş uygulamalarının bilançosu açıklandı

04.03.2022 01:31
İstanbul'da yapılan asayiş uygulamalarının bilançosu açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda araç ve şahıs arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda araç ve şahıs arandı. Yapılan aramalarda birçok kişiye ve mekana para cezası kesildi. Yapılan asayiş uygulamasında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu da ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün dün saat 21.00-23.00 arası yaptığı geniş kapsamlı uygulamada, 19.122 kişiye GBT sorgusu, 2.535 araç sorgusu yapılmış, 309 işyeri ve umuma açık yer kontrol edilmiştir.

Çalışmalarda 39 aranan şahıs, 130 yoklama kaçağı şahıs yakalanmış, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 54 fişek ile 1 adet rambo bıçağı, 33.82 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 30 şahsa idari işlem yapılmış, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılmış, 10 araç trafikten men edilmiştir. Toplam 45.592 ? cezai işlem uygulanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç ve suç unsurlarına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilmiştir. - İSTANBUL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yapılan asayiş uygulamalarının bilançosu açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yapılan asayiş uygulamalarının bilançosu açıklandı - Son Dakika
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