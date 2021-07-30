İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı... - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yakalanan 6 şüpheli arasında yer alan 1 Türk'ün, El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları (Had Grubu) üyesi olduğu ortaya çıktı. Yakalananlar arasında DEAŞ'ın propaganda sorumlusunun da olduğu ifade ediliyor.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma üzerinden harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, aşırı uç radikal terör DEAŞ'a yönelik operasyon başlatmış, bu sabah saatlerinde 8 ayrı ilçede 10 farklı eve yapılan operasyonda biri Türk 6 şüpheli yakalanmıştı.

El Kaide bağlantılı örgütte 1 Türk

Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Operasyon kapsamında çoğunluğu Suriye ve Özbekistan kökenlilerden oluşan 6 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, zanlılar arasında yer alan Türkiye uyruklu örgüt mensubunun, El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları (Had Grubu) üyesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yakalananlar arasında DEAŞ'ın propaganda sorumlusunun da olduğu öğrenilirken, zanlıların Türkiye'de ve Suriye'de örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi. - İSTANBUL