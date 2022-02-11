İstanbul'da yapılan dolandırıcılık operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen ve aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ile noter çalışanlarının da bulunduğu operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen projeli dosya kapsamında, emniyet ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu sahte vekaletname ile tapuda gerçekleştirilecek dolandırıcılık eylemi olayıyla ilgili öncesinde 14 kişi suç üstü yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan ifadeler ve dijital materyal incelemelerinde 15 kişinin daha olayla bağlantılı olduğu tespit edilmiş, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonlarda, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 2 kişiye ait Fatih ve Sarıyer Tapu Müdürlüklerinde sahte vekalet ile taşınmaz sahibi şahıslar adına kayıtlı ve toplam değeri 30 milyon lira civarında olan taşınmazları kendi üzerlerine alacaklarının tespit edildiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda, şahısların dublör kullanarak noter müdürlüklerinde hazırlanan sahte vekaletler, sahte kimlikler ve müştekilere ait E-Devlet şifreleriyle tapu devri yapılacağı sırada 25 Ekim 2021 tarihinde 14 şüphelinin suçüstü yakalandıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7'sinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yapılan soruşturma kapsamında, suça iştirak ettikleri tespit edilen, olay tarihinde de Sarıyer Tapu Müdür Yardımcısı olup şu anda Şile Tapu Müdürü olan, Eyüpsultan ilçesinde Noter Katibi ve aktif olarak görev yapan ve Emniyet Şube Müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 15 şüpheliye 11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı açıklandı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda belge, Web tapu belgeleri, dijital materyal ve suça konu olduğu değerlendirilen pek çok farklı şahsa ait tapu fotokopileri ele geçirildiği öğrenildi.

SAHTE DUBLÖR VE SAHTE KİMLİK KULLANDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Her iki operasyonda yakalanan şahısların bazılarının daha önceki yıllarda İstanbul ve İzmir illerinde benzer yöntemler ile gerçekleşen 1, teşebbüs aşamasında kalan 5 farklı eylemlerinin olduğunun belirtildiği soruşturmada, bu eylemlerde bahse konu taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 170 milyon lira olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin özellikle İç Anadolu Bölgesindeki küçük Noterlerden gerçek taşınmaz sahibi adına sahte kimlik ve dublör kullanarak sahte vekaletname çıkardıkları, dikkat çekmemesi ve konuyu daha karmaşık hale getirmek için bu sahte vekaletname sahibi şahısın Suç Örgütü ile beraber hareket eden başka bir şahsa vekaletname verdiği aktarıldı. Şüphelilerin, satışı yapılmaya çalışılan taşınmazların mevcut vergi borçlarını da ödeyerek satışa hazır hale getirdikleri, satış işlemi tamamlandıktan sonra yine Örgüt ile beraber hareket eden üçüncü bir alıcının da olduğu, işlemlerin sonunda taşınmazın son sahibi olacak şahısın tüm bu iş ve işlemler için Suç Örgütüne para gönderdiği tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, Örgüt liderinden satışı tamamlanmış olan taşınmaza ait tapu örneği ve teşebbüs aşamasında kalan işlem ile ilgili gerçek taşınmazın sahibi şahısın kimlik bilgileri bulunduğu, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği ve firari durumda olan 1 kişinin de yakalanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(Sema Demir - İrem Demir/İHA)