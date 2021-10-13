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İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor - Son Dakika

İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor

13.10.2021 10:33

Almanya'da 30'dan fazla suça karışan "Lions Cartel" isimli uyuşturucu çetesinin lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmedi ve 4 adamı, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanmıştı. Polisteki ifade işlemlerini bitiren Ahmedi ve beraberindeki yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Almanya'dan sınır dışı edilen ve 9 Ekim'de İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanan Afgan kökenli suç örgütü elebaşı ve adamları sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri ve adamları sınır dışı ediliyor

SUÇ İMPARATORLUĞU KURDUĞU İLERİ SÜRÜLÜYORDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı iddia edilen "Lions Cartel" adlı uyuşturucu çetesinin lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmedi ve 4 adamı, 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi tarafından Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Söz konusu çeteye yön veren, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği ileri sürülen Sanger Ahmedi ve biri Türk 4 adamının polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

İstanbul'da yakalanan Afgan suç örgütü lideri ve adamları sınır dışı ediliyor

SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden Türk kökenli O.M. adlı zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı. Çetenin lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı yabancı uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, İstanbul, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Erkan Er: neden cezaevi değil de sınır dışı yoksa bir çıkar mı bu işten madem ki suç örgütü bir yapılanma neden cezaevi değil de sınır dışı nasıl olsa yine girecekler ülkeye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor - Son Dakika
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