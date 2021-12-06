Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı - Son Dakika

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Esenyurt 'ta 34 adrese operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.

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