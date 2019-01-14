İstanbul'da Yaralama Suçundan Aranan Zanlı Kuşadası'nda Yakalandı
2 saat önce
AYDIN (İHA) – İstanbul'da yaralama suçundan aranan zanlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.
AYDIN (İHA) – İstanbul
'da yaralama suçundan aranan zanlı, Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz ekiplerinin 'yaralama' suçundan araması bulunan F.A'nın (26) Bayraklıdede Mahallesi Bahçecik
Boğazı mevkiinde bulunduğu yönünde bilgiler elde etmesi sonucu çalışma başlatıldı. Yeri tam olarak tespit edilen F.A., bahse konu yerde yakalanarak gözaltına alındı. F.A'nın gerçekleştirilen sorgusunda İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından "yaralama" suçundan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.A., yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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