İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR(1) - Son Dakika

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İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR(1)
34 dakika önce
2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.
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