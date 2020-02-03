İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR(1) - Son Dakika

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-FSM Köprüsü'nden görüntü

-Genel ve detaylar