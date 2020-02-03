İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor

27 dakika önce

2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor.

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:43 Kaynak: DHA
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