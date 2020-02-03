İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor
27 dakika önce
2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:43 Kaynak: DHA
Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.
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