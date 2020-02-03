İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1) - Son Dakika

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL DHA 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor.

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1), System.String[]

Ali Kerem BENGİ-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL DHA

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:16 Kaynak: DHA
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