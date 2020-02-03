İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1) - Son Dakika

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (1)

Ali Kerem BENGİ-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL DHA 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor.

Ali Kerem BENGİ-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL DHA 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

"Robin Hood" bu kez kendini Trabzon'da gösterdi

Kiptaş, depremde evi zarar görenler için 185 bin liradan başlayan fiyatlarla daire satacak

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı için uyarı yaptı

Sancaktepe'de temizlik işçisi, bayrak hassasiyetiyle gönülleri fethetti