İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor
6 saat önce
İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR(2) (Havadan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:45 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR(2) (Havadan görüntüler)
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