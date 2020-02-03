İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (2)

6 saat önce

Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHA İstanbul'da okulların yarıyıl tatilinin de bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (2), System.String[]

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da okulların yarıyıl tatilinin de bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54'e kadar ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 54'e kadar çıktı. İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu - Avrupa istikametlerinde yoğunluk oluştu. D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii ve Haliç Köprüsü Ankara istikametinin de yoğun olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinden detay

Haliç Köprüsü trafiğinden detay

D100 Cevizlibağ mevkiinden detay

Genel ve detaylar

03.02.2020 - 07.46 Haber Kodu : 200203010


İstanbul, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:55 Kaynak: DHA
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