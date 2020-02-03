İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor
7 saat önce
İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (5) (Altunizade)
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (5) (Altunizade)
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