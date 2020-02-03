İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor

7 saat önce

İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (5) (Altunizade)

İSTANBUL'DA YARI YIL TATİLİ BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR (5) (Altunizade)

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
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