İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (2) - Son Dakika
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İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)

6 saat önce

Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHA İstanbul'da okulların yarıyıl tatilinin de bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor (2), System.String[]

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da okulların yarıyıl tatilinin de bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54'e kadar ulaştı.İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 54'e kadar çıktı. İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu - Avrupa istikametlerinde yoğunluk oluştu. D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii ve Haliç Köprüsü Ankara istikametinin de yoğun olduğu görüldü.


İstanbul, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:13 Kaynak: DHA
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