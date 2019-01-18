Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yarı Yıl Tatili Trafiği

İstanbul'da Yarı Yıl Tatili Trafiği

1 saat önce

Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili yoğun bir trafikle başladı.

Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte yüzde 56'yı bulan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un ana artellerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Trafikte yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Serdal Altıntepe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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