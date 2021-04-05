İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan "mendilci" çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan "mendilci" çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı

05.04.2021 10:22

İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan "mendilci" çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı Kağıthane'de mendilcilik yöntemiyle vatandaşların ziynet eşyalarını çalarak ve imitasyonlarıyla değiştiren çete polis tarafından çökertildi Çete üyelerinin evinde ele geçirilen tomarla sahte...

İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan "mendilci" çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı

Kağıthane'de mendilcilik yöntemiyle vatandaşların ziynet eşyalarını çalarak ve imitasyonlarıyla değiştiren çete polis tarafından çökertildi

Çete üyelerinin evinde ele geçirilen tomarla sahte dolarla vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı

Şahısların emniyette toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Polis zanlılardan birini sosyal medya üzerinden yakaladı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaklaşık 3 ay içerisinde "mendilcilik" diye tabir edilen yöntemi kullanarak çok sayıda vatandaşın ziynet eşyasını çalan, imitasyonlarıyla değiştiren, sahte dolar ve liralarla dolandırarak yaklaşık 500 bin liralık vurgun yapan çete üyeleri, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yüzlerce saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, sosyal medyadan tespit edildikten sonra iletişime geçilerek gözaltına alınan ve emniyette toplamda 37 suç kaydı bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde iki şahıs, yaklaşık 3 ay içerisinde yanına yaklaştığı vatandaşların ziynet eşyalarını "mendilcilik" diye tabir edilen yöntemle çaldı. Eşyalarını imitasyonla da değiştiren, geçersiz yazılı sahte dolarlarla da dolandıran çete üyeleri bu yöntemle eşya ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Ocak ayından bu yana çok sayıda şikayetin gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Mendilcilik yöntemiyle vatandaşları dolandırmışlar

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, olayların yaşandığı noktalarda güvenlik kamera çalışması yaptı. Elde edilen görüntüleri incelemeye alan Kağıthane polisi, yüzlerce saatlik inceleme sonucunda olayları 2 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarının daha da derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerini de tespit etti.

500 milyon liralık vurgun yapmışlar

Yapılan tespitler sonucunda polis, şahıslardan birinin emniyette 35 ayrı suçtan kaydı, 13 ayrı dosyadan aranması ve 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan 47 yaşındaki Bilal Ö. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane polisi, şahsın emniyetteki kayıtlarından geçmişte birlikte suç işlediği ortağı Özcan T. ile irtibata geçti. Yapılan görüşme sonrasında tespit edilen şahıslardan biri olmadığını ve bu tür suç işlemeyi bıraktığını belirten Özcan T., Bilal Ö'nün bu tür suçları işlemeye devam ettiğini söyleyerek, yanındaki şahsın ise 51 yaşındaki Abdullah V. olduğunu belirtti.

Polis "vardar547"yi sosyal medyadan görüşüp yakaladı

Bilgi alınması ve tespit edilmesinin ardından şahsın sosyal medyada "vardar547" isimli hesabı kullandığı belirlendi. Bunun üzerine kadın profilli sosyal medyada hesabından iletişime geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısla buluşma talep etti. Şahsın kabul ederek geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabad Caddesi üzerindeki bir bankanın önü olarak belirttiği adrese gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Abdullah V'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Evden tomarla sahte dolar ve lira çıktı

Kağıthane polisi, Bilal Ö'yü yakalamak için devam eden çalışmalarda şahsın, Ayvansaray Kani Efendi Sokak üzerindeki bir adreste olduğunu tespit etti. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen polisi ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise, şeffaf poşet içerisinde 1 gram "mariana" düye tabir edilen uyuşturucu madde, üzerinde geçersiz yazılı tomarla dolar ve lira, çok sayıda imitasyon bilezik, çeyrek, altın pırlanta ve yüzük, 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, çok sayıda mendil ve altın koymaya yarayan kese ve şahsın olayda kullandığı mont ve bere bulundu.

Çete üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ardından ele geçirilen malzemeler ve şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak sorgulanan 2 şüpheliye, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak kullanmak", "ateşli ve ateşsiz silahlar kanununa muhalefet", "parada sahtecilik" ve "gasp" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan mendilci çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı
İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan mendilci çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı
İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan mendilci çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı
İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan mendilci çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı

Münir Karaloğlu, Kağıthane, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan 'mendilci' çetesi önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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