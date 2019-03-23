Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yarın 14 Bin 433 Polis Görev Yapacak

İstanbul'da Yarın 14 Bin 433 Polis Görev Yapacak

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Yenikapı Miting Alanındaki çalışmaları denetledi.

İstanbul'da Yarın 14 Bin 433 Polis Görev Yapacak, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Yenikapı Miting Alanındaki çalışmaları denetledi. Vali Yerlikaya, Pazar günü İstanbul'daki iki programda 14 bin 433 polisin görev yapacağını söyledi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti ve MHP Pazar günü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı Miting Alanı'nda 'Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi' düzenliyor.

Aynı gün içinde İstanbul'da Nevruz kutlaması da yapılıyor. Bakırköy Pazar alanında kutlanacak olan Nevruz ve Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi' programları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü son hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Yenikapı Miting Alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yerlikaya, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgileri İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan, miting alanıyla ile ilgili çalışmaların son durumunu da yetkililerden dinledi.

"Biz hazırız"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya denetim sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı. Pazar günü düzenlenecek miting ve Nevruz kutlamaları için alınan önlemlerden bahseden Vali Yerlikaya şöyle konuştu:

"Pazar günü saat 14.00'te Yenikapı'daki alanda iki partinin mitingi var. Bununla ilgili emniyetimiz hem trafikle ilgili hem güvenlik önlemleriyle ilgili çalışmaları yerinde gezme ve değerlendirme fırsatı bulduk. Emniyetimiz, hem burada yapılacak olan mitingle ilgili hem Bakırköy'de hemen hemen aynı saatlerdeki Nevruz kutlaması ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İl Emniyet Müdürlüğümüz 14 bin 433 tane polisimize görev verdi. Bu çok büyük bir sayı. Aynı zamanda Yenikapı'da Sahil Güvenlik 1 firkateyn, 3 güvenlik botu, Kıyı Emniyeti'nden sahil güvenlik botu, deniz tarafının güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldı. Yarın her iki mekanda yapılacak olan programa vatandaşlarımızın gelip gitmesiyle ilgili bazı yolların trafiğe kapatılması bazı alternatif yolların da trafiğe açılması çalışması var. Biz hazırız. Temennimiz, huzur ortamında vatandaşlarımızın evlerinden çıktıkları gibi tekrar evlerine rahat dönmeleriyle ilgili gerek güvenlik gerekse trafikle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

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