Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yarın 14 bin 433 polis görev yapacak

İstanbul'da yarın 14 bin 433 polis görev yapacak

13 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Yenikapı'da yapılacak "Büyük İstanbul Mitingi" ve Bakırköy'de Nevruz kutlamasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını, 14 bin 433 polisin görev yapacağını bildirdi.

İstanbul'da yarın 14 bin 433 polis görev yapacak, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Yenikapı'da yapılacak "Büyük İstanbul Mitingi" ve Bakırköy'de Nevruz kutlamasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını, 14 bin 433 polisin görev yapacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:11 

Polis, Bakırköy, İstanbul, Ekonomi
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