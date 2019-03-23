İstanbul'da yarın 14 bin 433 polis görev yapacak
13 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Yenikapı'da yapılacak "Büyük İstanbul Mitingi" ve Bakırköy'de Nevruz kutlamasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını, 14 bin 433 polisin görev yapacağını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Yenikapı'da yapılacak "Büyük İstanbul Mitingi" ve Bakırköy'de Nevruz kutlamasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını, 14 bin 433 polisin görev yapacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:11
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