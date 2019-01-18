Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yarın Bazı Yollara Dikkat

İstanbul'da Yarın Bazı Yollara Dikkat

34 dakika önce

Şişli'de gerçekleşecek olan "Hrant Dink Ölüm Yıldönümü" anma programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da Yarın Bazı Yollara Dikkat, System.String[]
Şişli'de gerçekleşecek olan "Hrant Dink Ölüm Yıldönümü" anma programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Şişli Halaskargazi Caddesi'nde gerçekleşecek olan "Hrant Dink Ölüm Yıldönümü" anma programı nedeniyle yarın saat 11.00'den program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi. Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şunlar: "Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar,Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti." Alternatif yollar ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine, yönlendirilecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

Hrant Dink, Şişli, Güncel
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