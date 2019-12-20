İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı - Son Dakika

İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.

İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da hafta boyunca güney yönünden (lodos) hafif esen rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Fırtınanın pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına şeklinde pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İBB ekiplerinin, AKOM'un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edeceği de vurgulandı.

İstanbul'da yeni hafta başı pazartesi itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak, mevsim normallerine gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı
Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

Son Dakika Haberleri
23:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyona ezdirmedik cümlesini laf olsun diye kurmuyoruz" - Son Dakika
23:36 Göksun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:42:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]