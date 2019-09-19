Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yarın için sağanak uyarısı
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İstanbul'da yarın için sağanak uyarısı

1 saat önce

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, kentte yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul'da yarın için sağanak uyarısı, System.String[]

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, kentte yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) internet sitesindeki tahminlerine yer verildi.

Buna göre, tüm yurtta hava sıcaklığı kuzeybatıdan başlayarak mevsim normallerinin altında seyredecek.

Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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