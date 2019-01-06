Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yarın kar bekleniyor

İstanbul'da yarın kar bekleniyor

1 saat önce

İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışın, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da yarın kar bekleniyor, System.String[]
İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışın, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:30 

Sabah, İstanbul, Ekonomi
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