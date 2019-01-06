İstanbul'da yarın kar bekleniyor
1 saat önce
İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışın, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul
'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışın, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:30
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