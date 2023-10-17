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İstanbul'da yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 13:51

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşlardan; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Öte yandan yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
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