İstanbul'da yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Öte yandan yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.