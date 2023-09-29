İstanbul'da Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Son Güncelleme: 29.09.2023 17:16

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yağışların sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara neden olabileceği ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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