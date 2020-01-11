İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor

6 saat önce

İstanbul'da görülen güneşli havanın yarın yerini yağmura bırakması bekleniyor.

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İstanbul'da görülen güneşli havanın yarın yerini yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kentte bu hafta sonu hava mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, İstanbul bugün puslu, yarın ise yağışlı olacak.

Geceden itibaren etkili olan puslu hava yerini güneşe bırakırken sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Yarın, güneşli havanın yerini yağmura bırakacağı, hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 8 derece olacağı, rüzgarın ise kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'un yeni haftaya güneşli başlaması, hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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