İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor

6 saat önce

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yarın ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

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İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yarın ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, bugün parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli, yarın hafif yağmurlu bir havanın etkili olacağı belirtildi.

Kentte sıcaklıkların bugün en düşük 1, en yüksek 8 derece, yarın en düşük 3, en yüksek 7 derece; cuma günü en düşük 2, en yüksek 7 derece, cumartesi günü en düşük 4, en yüksek 9 derece, pazar günü en düşük 6, en yüksek 11 derece olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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