İstanbul'da yarıyıl tatili ve olumsuz hava trafiği kilitledi - Son Dakika
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İstanbul'da yarıyıl tatili ve olumsuz hava trafiği kilitledi

6 saat önce

İstanbul'da okullarda karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan yarıyıl tatili ve yağışlı havanın etkili olması sebebiyle, kentte trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da okullarda karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan yarıyıl tatili ve yağışlı havanın etkili olması sebebiyle, kentte trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 81'lere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından etkisini gösteren yağışlı hava ve okullarda karnelerin dağıtılmasıyla başlayan yarıyıl tatili İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. Özellikle köprü bağlantı yollarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aşırı yoğunluk oluştu. Köprü trafiğinden kaçmak isteyen bazı vatandaşlar Yavuz Sultan Selim Köprüsünü tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında ise trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

İstanbul'da yarıyıl tatili ve olumsuz hava trafiği kilitledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
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